SARONNO – “La verità dei numeri. E’ arrivato il momento di dire la verità. Si può sindacare sulle scelte, ma non sui numeri ed allora iniziamo con la tanto citata Area Feste, quella che suscita tanta ilarità quando la si svilisce dicendo che è l’area salamelle”.

Il vicesindaco Pierangela Vanzulli, candidata nelle fila della Lega, inizia così la propria nota che risponde agli ultimi affondi sull’investimento realizzato dall’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli alle porte del Matteotti.

“I dati che scrivo sono tratti dai Bilanci quindi verificabili da chiunque. Per l’acquisto dei terreni è stato impegnato a Bilancio l’importo di euro 634.000. Di questi abbiamo già perfezionato gli atti di acquisito aree per l’importo di euro 395.000. Per quanto riguarda invece la realizzazione della struttura, nel bilancio di previsione 2020-2022, ed anche nel piano degli investimenti contenuto nel documento unico di programmazione dup 2021-2023, la somma prevista è di euro 100.000.

Per un totale generale di 734.000,00 euro, comprensivo di acquisto terreni e realizzazione struttura.

Questi i numeri, lo ripeto, sono verificabili nei documenti ufficiali del Comune. Ho letto invece su un volantino e su dei manifesti elettorali di un candidato Sindaco delle cifre esorbitanti. Infatti si parlava di una spesa per la realizzazione della struttura pari a 700.000,00 euro che, sommata alla cifra per l’acquisto dei terreni, arrivava a 1.334.000,00 euro.

In un periodo storico nel quale la politica non è più un arte, ma è stata da alcuni svilita, non c’è da stupirsi del fatto che le campagne elettorali siano impostate sulla denigrazione dell’avversario invece che sulle proprie proposte per il bene della Città.

Ma arrivare a divulgare dati inesatti con la finalità di indurre in errore l’elettore, lo trovo altamente “pericoloso ”, in quanto se si percorre la strada dei numeri si rischia facilmente di essere smentiti perché, lo ripeto, le scelte sono discutibili, i numero no.

A questo punto un elettore saronnese dovrebbe, indipendentemente dalla sua appartenenza politica, farsi una domanda: io vorrei consegnare la mia città nelle mani di gente che, per un voto in più, “spara” una cifra che fa colpo, ma che non corrisponde ai veri numeri del Bilancio?”

13092020