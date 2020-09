Countdown per il confronto tra i 5 candidati del Rotary: stasera alle 20,30 in streaming

Countdown per il confronto tra i 5 candidati del Rotary: stasera alle...

SARONNO – Cresce l’attesa per “Saronno sul palco” il confronto tra i 5 candidati sindaci organizzato dal Rotary Club Saronno.

Stasera sul palco del Giuditta Pasta saliranno i 5 candidati Augusto Airoldi, Novella Ciceroni, Alessandro Fagioli, Pierluigi Gilli e Luca Longinotti per confrontarsi, per la prima volta dal vivo, sul futuro della città.

L’incontro è stato organizzato a porte chiuse: “Quest’anno abbiamo, a malincuore, rinunciato alla presenza del pubblico – spiega la presidente Paola Conti – Essendoci tutti i cinque candidati ed essendo la campagna ancora lunga, soprattutto in caso di ballottaggio, abbiamo preferito evitare ogni genere di rischio di contagio o di quarantena”. Quindi l’appuntamento sarà stasera alle 20,30 in streaming sulla pagina Facebook de Ilsaronno, sul canale Youtube e sul sito con la diretta play by play su www.ilsaronno.it

“Tra i temi che affronteremo con 9 domande – spiega Sara Giudici direttrice de ilSaronno – ci sono quelli che ci hanno suggerito i lettori. Ci hanno scritto in tanti e purtroppo non abbiamo potuto usare tutte le domande ma le terremo “in caldo” nel caso di confronto per il ballottaggio”.