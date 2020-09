SARONNO – Contagi covid, nessuna località del Saronnese è rimasta immune agli incrementi dei casi, nell’arco dell’ultimo mese. A salire più di tutti Saronno, che è anche la località più grande, con un +11.

Ecco il riepilogo dell’ultimo mese in tutte le località del Saronnese (tra parentesi il dato dei contagi a metà agosto; e quello aggiornato a ieri):

Saronno 258 (247)

Uboldo 33 (25)

Origgio 42 (36)

Caronno Pertusella 113 (107)

Gerenzano 39 (32)

Cislago 45 (38)

Ieri in zona +1 a Caronno Pertusella anche un guarito a Gerenzano, una buona notizia che è stata annunciata dal sindaco gerenzanese Ivano Campi in serata.

Nelle Groane ieri ancora in crescita Limbiate.

