Marri (Fi): “Continuerò così con i giovani, per i giovani”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Federico Marri candidato consigliere comunale di Forza Italia.

“Il ragazzo con me nella foto è stato al mio fianco ogni ora negli ultimi mesi ed è stato anche il primo a credere in me. Non era una battaglia facile, anzi era una battaglia quasi impossibile.

Ho scelto la moderazione in un momento in cui va di moda sbraitare, ho scelto la serietà in un momento in cui va di moda il populismo, ho scelto la competenza in un momento in cui va di moda l’ignoranza, ho scelto un partito al 5% perchè le idee vengono prima dell’opportunismo.

Abbiamo scelto una strada difficilisima, ma oggi usciamo a testa alta. Se usciremo da vincitori lo sapremo solo il 3 Ottobre dopo il ballottaggio, quello che sappiamo oggi è che dei 255 candidati al consiglio comunale, solo 16 hanno superato i 100 voti. Io sono tra questi. Usciamo a testa alta perchè abbiamo avvicinato centinaia di ragazzi alla politica. Usciamo a testa alta perchè ci siamo battuti per dare una cittá migliore ai giovani che la vivranno.

Non tutto dipende da me!

Quello che conta è che in questo momento potremmo essere in tanti luoghi: in discoteca a divertirci, al ristorante ad abbuffarci, in università a pensare al nostro personale futuro, in ufficio per un lavoro più sicuro. Invece siamo qui in prima linea a metterci la faccia, e siamo qui in prima linea per il futuro dei giovani, qui in prima linea per una politica che torni ad essere seria e nobile, qui in prima linea per amore dell’Italia.

Negli scorsi giorni dei ragazzi mi hanno fermato per strada ringraziandomi per quello che stavamo facendo, e questo non ha prezzo. Il tempo è galantuomo e sono sicuro che ci premierà. Continuiamo così, per i giovani, con i giovani!”