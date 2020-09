Ospedale, Monti: “Da Airoldi solo accuse strumentali. Fagioli invece è da sempre vicino al Comitato”

SARONNO – “Airoldi pensa di risolvere i problemi relativi all’ospedale a colpi di accuse strumentali. Regione Lombardia e il Sindaco Fagioli da sempre al fianco del Comitato con approccio pragmatico”.

Così Emanuele Monti, consigliere regionale leghista e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, in merito alle dichiarazioni del candidato sindaco del Centrosinistra, Augusto Airoldi, e della lista civica Obiettivo Saronno riguardo all’ospedale cittadino.

“Al Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno – spiega il consigliere – va il plauso per la raccolta fondi a favore dell’innovazione tecnologica e strumentale del presidio ospedaliero. Leggo altresì alcune preoccupazioni da parte loro e quindi mi sento di tranquillizzarli visto lo straordinario lavoro che da anni porta avanti il Sindaco Fagioli. Nel 2019, durante l’assemblea pubblica alla quale ho partecipato, proposi al Comitato l’istituzione di un tavolo di coordinamento tra ATS Insubria, ASST Valle Olona e Sindaci del territorio al fine di monitorare lo stato di salute dell’ospedale. Grazie al ruolo guida di Fagioli, si è instaurato uno scambio proficuo di progettualità fra tutte le istituzioni e i 23 milioni di euro messi recentemente a disposizione da Regione Lombardia ne sono un esempio pratico”.

“Non intendo entrare – argomenta – nella diatriba elettorale che sta caratterizzando questi ultimi giorni che ci avvicinano al ballottaggio, tuttavia constato che Airoldi strumentalizza le preoccupazioni del Comitato con lo scopo di recuperare consenso sia dai componenti del Comitato stesso sia da quanti hanno a cuore la struttura. Da Airoldi vedo solo appelli e lamentele senza senso, che di certo non offrono una soluzione pragmatica. Lavorare a difesa della struttura sanitaria implica serietà e visione strategica ed è quello che sta facendo l’attuale Amministrazione Comunale. Sul fronte del personale è bene ricordare che è stato ridotto a causa delle leggi dei Governi di Centrosinistra che si sono succeduti negli ultimi anni e che hanno tagliato i budget alle regioni per le assunzioni e hanno ridotto i posti per le scuole di specializzazione medica”.

“Apprezzo inoltre – spiega ancora – l’approccio di Fagioli di allargare le prospettive di progettualità anche al di fuori dei confini amministrativi dell’ASST Valle Olona, verso l’ospedale di Garbagnate Milanese (che dista una decina di km), l’ospedale Sacco di Milano (meno di mezz’ora di macchina) e Como, quello di Rho (poco più di 10 km). In questo modo, si supera quella logica campanilistica, ormai desueta, che contrappone Busto Arsizio a Saronno e si mettono al centro dell’attenzione i bisogni sanitari ed epidemiologici della popolazione”.

“Solamente con le iniziative di coordinamento – conclude Monti – di Fagioli, il territorio saronnese ha potuto beneficiare di fatti concreti. Auspico che il Centrosinistra la smetta di utilizzare il tema della struttura sanitaria come slogan demagogico in vista del turno di ballottaggio. Certo che le uscite coordinate del candidato sindaco, Augusto Airoldi, e della lista civica a lui apparentata, Obiettivo Saronno, delle ultime ore fanno pensare che vi sia solo strumentalità”.