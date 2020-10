CERIANO LAGHETTO – Prestigioso riconoscimento per il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa e per i suoi colleghi brianzoli: lo ha tributato ieri la Provincia di Monza, per l’impegno dimostrato nell’emergenza covid.

“Dedico questo bellissimo riconoscimento alla mia famiglia, per avere sopportato con me nove mesi durissimi, vissuti tutti i giorni, mattino e pomeriggio nel mio ufficio a lavorare con i miei assessori e gli impiegati comunali senza un giorno di respiro.

La Provincia di Monza ha riconosciuto oggi questo grande lmpegno a tutti i sindaci brianzoli, grazie presidente Luca Santambrogio per avere pensato a noi” le parole del sindaco Crippa.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: da sinistra il sindaco Roberto Crippa con Luca Santambrogio)

03102020