Il saronnese ancora campione a “Caduta libera”

SARONNO – Anche questa sera il saronnese Alessandro, dopo aver vinto e conquistato il posto al centro dello studio è tornato su Canale 5 da campione del quiz televisivo condotto da Gerry Scotti. Il giovane saronnese dovrà difendere con gli artigli il suo ruolo. La fortuna purtroppo non lo aiuta fin dall’inizio , infatti si scopre dietro la prima botola il raddoppia che però non incrementa il “bottino” iniziale che è pari a zero. Nonostante l’iniziale sfortuna il campione è riuscito a mantenere la sua posizione e a sconfiggere tutti gli sfidanti che lo circondavano. Al momento cruciale del gioco, quello delle 10 domande a cui dare risposta in soli 3 minuti, il saronnese è riuscito a rispondere a ben otto domande tra quelle richieste. Tra le risposte esatte c’è stata “Boccioni” alla domanda su quale fosse uno dei principali esponenti del futurismo e “La pazza” per rispondere al soprannome con cui passò alla storia Giovanna di Castiglia, moglie di Federico il Bello.

Purtroppo il campione non è riuscito a guadagnarsi il bottino di 71 mila euro raccolto grazie alle sfide precedentemente vinte e allo scadere del tempo è precipitato anche lui nella botola sottostante. Le domande a cui non ha saputo dare le risposte sono state: “Doveva fare ” La Stangata al posto di Robert Redford… ” la cui risposta esatta era “Warren Beatty” e la seconda “Un altro modo per chiamare il Vaticano… ” la cui risposta era “Sede apostolica”.

Non resta che tifare per il campione saronnese, che ritenterà il quiz al prossimo appuntamento.

(foto del quiz televisivo)

09102020