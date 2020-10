SARONNO / VARESE / TRADATE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Anche oggi in salita il dato dei nuovi contagi in diverse località del Varesotto, come Saronno, Tradate, Varese e Busto Arsizio.

Ecco il quadro della situazione, fra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Saronno: 294 (293)

Caronno Pertusella: 123

Tradate: 158 (152)

Varese: 455 (450)

Busto Arsizio 543 (542)

Gallarate 331 (330)

Laveno Mombello 217

Malnate 184 (183)

Coquio Trevisago 136

Somma Lombardo 147 (144)

Gorla Minore 99