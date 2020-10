SARONNO – Augusto Airoldi ha presentato la sua Giunta che è decisamente rosa. “Non con le quote rosa ma in una soluzione che valorizza il talento e la competenza delle signore presenti”.

Ma chi sono i nuovi assessori? E quali sono le deleghe.

Augusto Airoldi Sicurezza, Personale, Affari generali, Sanità Pubblica

Laura Succi Cultura, Pari Opportunità e Marketing Territoriale

Franco Casali Ambiente, Mobilità, Politiche energetiche e Partecipazione

Alessandro Merlotti Rigenerazione Urbana

Ilaria Pagani Coesione sociale, Servizi alla persona e Politiche per le Famiglie

Giulia Corinna Mazzoldi Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive

Novella Ciceroni Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Innovazione

Gabriele Musarò Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport

Una ventata di novità tra le deleghe tra cui spunta Rigenerazione urbana al posto di Urbanistica, dando importanza al valore di recupero che in chiave aree dismesse, ma non solo, è essenziale. I Servizi Sociali sono diventati Servizi alla Persone a cui si aggiunge Coesione sociale e Politiche per le Famiglie. Tra le deleghe di Casali spunta Mobilità (manca sempre come nell’ultima Giunta Viabilità) e tra quelle del sindaco Augusto Airoldi la Sanità Pubblica. Interessante anche l’incarico al Decoro Urbano che è stato affidato a Novella Ciceroni. Torna anche il Marketing Territoriale di cui si occuperà Laura Succi. Manca Comunicazione, presente dell’ultima Giunta Fagioli, ma c’è la delega alla Partecipazione ad appannaggio di Casali.