Cislago, venerdì doppia sanificazione delle scuole

CISLAGO – Sanificazione delle aule e degli spazi comuni delle scuole cittadine per rendere più sicuri i plessi scolastici. E’ quello che succederà venerdì a Cislago ma facciamo un passo indietro. Sabato il sindaco Gianluigi Cartabia ha emesso un’ordinanza per chiudere la scuola media Aldo Moro per 15 giorni a causa dell’elevato numero di positivi tra docenti e studenti. La didattica sta proseguendo a distanza e visto che l’istituto è chiuso per venerdì alle 14 è stato pianificato un intervento di sanificazione di tutto il plesso. Per tutelare anche i piccoli della scuola elementare Mazzini è stato organizzato un intervento anche nelle aule e negli spazi comuni. I tecnici si metteranno al lavoro, ovviamente con prodotti atossici e a norma, alle 15,30 quindi sarà necessario sospendere l’attività didattica al pomeriggio dalle 14,10. La dirigente scolastico ha già informato le famiglie. Un intervento analogo è stato realizzato sabato a Saronno nella scuola elementare Gianni Rodari del quartiere Prealpi .