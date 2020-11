SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / CERIANO LAGHETTO – E’ ancora l’emergenza covid a tenere banco, con la Zona rossa ed il lockdown da domani ed ancora tanti casi ieri in tutto il Varesotto e nelle Groane. Saronno ha superato i mille casi.

Malgrado l’emergenza e con tutte le cautele ed il rispetto delle norme sanitarie, in tutta la zona è stato comunque commemorato il 4 novembre, giorno delle forze armate e dell’unità nazionale. A Saronno messa e deposizione di una corona, da parte del sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli.

A Ceriano Laghetto cerimonia col sindaco Roberto Crippa,

Da Caronno Pertusella messaggio del sindaco Marco Giudici.

Bel gesto a Limbiate, 30 mila euro ai Lions per addestrare i cani per i non vedenti.

In zona avanza la fibra ottica, Ceriano Laghetto è quasi pronta al debutto con internet velocissimo.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

