COGLIATE – Auto in fiamme a Cogliate, l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco del comando di Lazzate, subito accorsi. A dare l’allarme alcuni cittadini che avevano notato prima il fumo e poi le fiamme, sul posto – il fatto è successo l’altra sera alle 21 – sono arrivati dunque i pompieri lazzatesi che hanno rapidamente preso il controllo della situazione.

A bruciare una piccola vettura parcheggiata in via Dante Alighieri: l’incendio è stato spento prima che potesse fare altri danni, l’utilitaria è comunque apparsa gravemente danneggiata e dovrà essere demolita. In corso gli accertamenti per chiarire le causa dell’accaduto, che sono state d’altra parte accidentali; una delle ipotesi è che la prima scintilla sia stata provocata da un corto circuito elettrico. Sul luogo anche una pattuglia dei carabinieri.

(foto: i vigili del fuoco del comando di Lazzate al lavoro nelle opere di spegnimento della utilitaria che ha preso fuoco in via Dante Alighieri a Cogliate)

09112020