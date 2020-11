Covid, il sindaco Crippa di Ceriano informa: varato nuovo sistema tracciamento positivi

CERIANO LAGHETTO – “E’ stato varato il nuovo sistema per la presa in carico dei cittadini positivi: prevede l’invio di un sms ad ogni persona tracciata positiva al tampone molecolare, nel sms c’è un link che consente di aprire portale nel quale inserire tutti i dati utili e prenotare autonomamente il tampone di controllo dopo 10 giorni. Questo sistema consente ad Ats maggiore tempestività nel contattare i cittadini positivi e più tranquillità e sicurezza alle persone”. Ad annunciare la novità il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il sindaco Roberto Crippa)

21112020