CERIANO LAGHETTO / MISINTO / COGLIATE / LAZZATE – Finalmente rallenta la progressione dei contagi da coronavirus anche nella zona, parlando di Cogliate (oggi +7), Ceriano Laghetto (oggi +1), Lazzate (oggi +4) e Misinto (oggi +6).

Ecco il quadro della situazione col numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia e tra parentesi il dato di ieri:

Cogliate 528 (521)

Ceriano Laghetto 364 (363)

Lazzate 425 (421)

Misinto 305 (299)

In Lombardia sono 4.886 i nuovi positivi rilevati nella giornata di oggi, a fronte dei 31.033 i tamponi effettuati. Si tratta di un rapporto del 15,7%.

Ancora numeri a quattro cifre per la provincia di Varese: i contagi rilevati nel Varesotto nelle ultime 24 ore superano le migliaia. Nella stessa situazione la provincia di Milano, che, con 1.442 casi rilevati nella giornata di oggi, vede progressivi miglioramenti rispetto ai dati delle scorse settimane. Meglio anche la provincia di Monza-Brianza che oggi presenta 496 casi, mentre solo ieri ne vedeva oltre settecento. Miglioramenti anche nel Comasco, oggi i casi rilevati sono 428.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

24112020