Lavori per il gas, cantiere a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Sono iniziati i lavori di riqualificazione della via Manzoni finanziati al 100 per cento dal Piano Fontana di Regione Lombardia, anticipati dall’opera di potenziamento della rete di distribuzione gas a carico della società 2I Rete gas!” Ad annunciarlo sono i responsabili della Lista Dante, gruppo di maggioranza a Ceriano Laghetto.

Le opere sono partite nei giorni scorsi, sul posto per un sopralluogo anche il sindaco Roberto Crippa. Si tratta di uno dei cantieri che è stato possibile aprire a Ceriano Laghetto grazie ai fondi messi a disposizione dall’ente regionale per la “ripartenza” in questo periodo contrassegnato dall’emergenza per il coronavirus.

