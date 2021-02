SARONNO – TURATE- “Dopo due anni e mezzo, le promesse non bastano ed occorrono risposte concrete e segnali chiari. Innanzitutto l’immediata riapertura della terapia intensiva, condizione indispensabile perché il presidio di Saronno si possa ancora definire ospedaliero”.

E’ la conclusione di Leonardo Calzeroni che come segretario del Pd di Turate e candidato sindaco su questo tema è sempre stato in prima linea e che ora tira le somme dopo la lettera dei 19 sindaci organizzata dal primo cittadino Augusto Airoldi con il sostegno di Paolo Pavan (Rovello) per chiedere ragguagli sul futuro del presidio di piazzale Borrella.

Calzeroni parte da un excursus: “Nell’estate 2018, come segretario del Partito Democratico di Turate, di fronte agli inequivocabili primi segnali di decadimento e di crisi dell’Ospedale di Saronno, intervenni pubblicamente sulla stampa locale criticando l’allora Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, d’immobilismo istituzionale per non aver rinnovato la costituzione della Commissione Consiliare sull’Ospedale. Lanciai anche un primo appello ai Sindaci del saronnese affinché facessero sentire la loro voce ed il loro peso per ottenere dalla Direzione, dall’AsstValle Olona e da Regione Lombardia rassicurazioni e investimenti sul futuro del nosocomio. La mia non era polemica politica, ma rappresentazione del sentimento di diffusa preoccupazione sulla situazione d’incertezza che si cominciava a percepire sullo stato di salute del nostro ospedale di riferimento. Da allora sono trascorsi ben due anni e mezzo (!) e la crisi conclamata in cui versa l’ospedale è sotto gli occhi di tutti, a conferma che le mie preoccupazioni avevano un fondamento”.

La situazione attuale però sul fronte della mobilitazione è cambiata: “Ciò che è cambiato, invece, è che oggi abbiamo un Sindaco, Augusto Airoldi, che ha messo il rilancio dell’Ospedale al primo posto dell’agenda politica locale, ha ricostituito la rete istituzionale dei Sindaci per la difesa del presidio ed ora si accinge ad istituire nuovamente una Commissione Consiliare dedicata all’Ospedale ed ai servizi sociosanitari territoriale.

Soprattutto, oggi abbiamo un Comitato civico per l’Ospedale, attivo, qualificato ed autorevole, che ben rappresenta le istanze del territorio e contribuisce a promuovere nelle comunità locali la consapevolezza che la mobilitazione in difesa dell’Ospedale di Saronno è un dovere civico che riguarda tutti e deve coinvolgere tutti: amministratori pubblici, lavoratori dell’Ospedale, medici di base, associazioni che operano nell’ambito socio-sanitario ed i cittadini.

Di fronte a questa mobilitazione trasversale di un intero territorio, appaiono pertanto insufficienti le ennesime rassicurazioni dell’assessore regionale, in questo caso la neonominata Letizia Moratti, in risposta alla lettera firmata dai 19 Sindaci dei Comuni del bacino d’utenza dell’Ospedale, varesini, comaschi, brianzoli e milanesi che, coralmente uniti, a prescindere dalle appartenenze politiche, nei giorni scorsi hanno chiesto garanzie sul futuro. Dopo due anni e mezzo, le promesse non bastano ed occorrono risposte concrete e segnali chiari.

Innanzitutto l’immediata riapertura della terapia intensiva, condizione indispensabile perché il presidio di Saronno si possa ancora definire “ospedaliero”.