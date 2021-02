COGLIATE / CERIANO LAGHETTO / MISINTO / LAZZATE / CESANO MADERNO / LIMBIATE – Oltre venti casi positivi a Coronavirus sono stati rilevati oggi tra le località delle Groane.

Numeri a due cifre per Cesano Maderno, che nelle ultime 24 ore rileva 11 nuovi casi. Più moderati i numeri di Limbiate: +7.

Ad aumentare anche le località di Cogliate, Ceriano Laghetto, Lazzate, che vedono tutti +1.

Stop per Misinto.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Limbiate 2.744 (2.737)

Cesano Maderno 2.610 (2.599)

Cogliate 635 (634)

Ceriano Laghetto 453 (452)

Lazzate 543 (542)

Misinto 390

Monza 7.829 (7.789)

Desio 2.827 (2.823)

Seregno 2.884 (2.878)



Lissone 2.964 (2.952)

Brugherio 2.307 (2.284)

Giussano 1.793 (1.786)

Pochissimi casi anche tra Turate, Mozzate e Lomazzo.

In zona, domenica complessivamente +360 nuovi casi positivi al coronavirus, che si concentrano soprattutto in Brianza, +228. In calo oggi Varesotto, +49, e Comasco, +83.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effettuati, sono 1.987 i nuovi positivi (6,5 per cento sul totale dei tamponi effettuati; ieri 5.5). I guariti e dimessi sono stati in totale, dall’inizio della pandemia, 484.680, oggi +500. Nella giornata odierna +21 decessi (ieri +61).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(in foto: l’arrivo dei vaccini Pfizer a Monza)

