SARONNO – Centro spesso strapieno, e nel fine settimana di carnevale molti assembramenti: il sindaco Augusto Airoldi striglia i concittadini, “i dati saronnesi si mantengono su livelli moderatamente bassi ma quello che è successo nei giorni scorsi e che ho visto personalmente mi fa molto preoccupare. Sia sabato che domenica scorsa sono state in piazza con la polizia locale per monitorare la situazione”. E, appunto, il sindaco ha visto cose che non avrebbe voluto vedere.

“Lancio un accorato appello soprattutto ai genitori perchè ci si rende conto dell’esigenza di sensibilizzare i loro figli. I giovani sono quelli meno rispettosi del rispetto delle regole sull’uso della mascherina. Facciano la loro parte mamme e papà e convincano i loro figli. Quando si trovano con gli amici, tengano la mascherina alzata. Non vi nascondo che la preccupazione c’è, per quanto riguarda i contagi che possono emergere nelle prossime due settimane. Francamente mi aspetto un aumento die positivi”. Che attualmente, in città, si attestano a 104. Tanti rispetto ai 64 di fine dicembre, relativamente pochi guardando allo scenario degli altri grandi centri della provincia.

(foto: a sinistra il sindaco Augusto Airoldi, con la polizia locale in piazza Libertà)

23022021