Fiamme e fumo a Saronno sud: incendio spento dai vigili del fuoco

SARONNO – “Si vedono delle alte fiamme nei pressi della stazione di Saronno sud, presto correte”. E’ una delle richieste intervento arrivata ieri pomeriggio intorno alle 15 alle forze dell’ordine saronnesi. Ieri lo scalo secondario cittadino, indicativamente nella zona dove avrebbe dovuto sorgere il nuovo parcheggio di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, si è svilupato un incendio.

Sul posto sono accorsi con due mezzi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che in meno di un’ora hanno domato le fiamme. La squadra di turno è riuscito ad avere la meglio sull’incendio che ha interessato l’area verde che costeggia la piccola strada asfaltata che porta da via Grieg all’ingresso secondario della stazione. Nessun problema per la circolazione dei treni o quella delle auto. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha verificato che ci fossero problemi e le fiamme non arrivassero alla sede stradale.

Difficile capire con precisione come siano partite le fiamme anche se la zona è bruciata è essenzialmente incolta e con diversi rami secchi e rovi.