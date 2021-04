Caronno, la mensa diventa ecologica… addio plastica arriva ceramica, acciaio e melamina

CARONNO PERTUSELLA – Addio plastica e sacchi di rifiuti prodotti quotidianamente dalla scuola con posate, piatti, posati, bicchieri e tovaglietta a Caronno Pertusella, appena la pandemia lo consentirà, la mensa sarà più green e sostenibile.

L’ha annunciato, nell’ultimo consiglio comunale, l’assessore all’Istruzione Morena Barletta illustrando il nuovo appalto di ristorazione scolastica che mette l’accento proprio sulla sostenibilità. E’ un tema di cui si era discusso molto anche in passato a Caronno Pertusella sottolineando la gran quantità di materiale usa e getta che veniva “buttato” quotidianamente per garantire il servizio mensa.

Ora non sarà più così sono state studiate le soluzioni tecniche necessarie, a partire da quelle per il lavaggio e la sanificazione, per permettere ai bimbi di mangiare con stoviglie riutilizzabili.

Addio plastica ci saranno piatti in ceramica e melamina (una resina termoindurente che permette di avere stoviglie resistenti, solide e leggerissime) e posate in acciaio. Ma non solo. E’ stato studiata una soluzione ad hoc anche per i tavoli. Addio alle tovagliette di carta usa e getta ci saranno quelle lavabile e riutilizzabili.

Un progetto a cui l’Amministrazione crede molto, che arriva all’interno di un appalto che prevede anche una grande attenzione per i cibi dop, ma che al momento è fermo a causa della pandemia e delle necessità di servire ai bimbi vassoi che riducano al minimo le occasioni di contatto (e quindi di contagio) sia prima che dopo il pasto.

La svolta ecologica “che punta su aspetti come la sostenibilità e il basso impatto ambientale con una sensibile riduzione dei rifiuti prodotti” sarà concretizzata solo quando la situazione pandemia lo consentirà come ha riassunto l’assessore Barletta.

(foto archivio)