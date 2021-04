SARONNO – “Augusto Airoldi, sindaco di Saronno, ha ragione: è nostro dovere rimboccarci le maniche affinché venga fatto tutto il possibile per superare la pandemia. Per questo ci tengo a ringraziare lui, l’amministrazione e le istituzioni per il bel lavoro di concerto per mettere in piedi il centro vaccinale di Saronno, che darà una grossa mano nell’immunizzazione non solo dei saronnesi, ma anche delle cittadine e dei cittadini dei comuni limitrofi”. Così il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, che questa mattina ha partecipato al taglio del nastro del centro vaccini all’ex Pizzigoni di via Parini a Saronno.

La struttura aprirà i battenti lunedì mattina alle 8 e, per ora, vaccinerà 400 persone al giorno.

(foto di gruppo per sindaci della zona ed autorità presenti al taglio del nastro)

10042021