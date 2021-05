Mensa scolastica a Caronno Pertusella, lunedì si aprono le iscrizioni

CARONNO PERTUSELLA – Mensa scolastica, il Comune di Caronno Pertusella apre le iscrizioni degli interessati al servizio, per l’anno scolastico 2021-2022. Si parte dunque in anticipo per predisporre al meglio questo servizio rivolto agli studenti caronnesi, dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus con le ripetute chiusure dei plessi scolastici.

L’adesione alla mens potrà avvenire da lunedì 17 maggio e sino al 15 agosto. La richiesta sarà disponibile online sul sito https://caronnopertusella.ecivis.it. “Se è la prima volta che si utilizza il servizio, il genitore dovrà registrarsi, premendo il pulsante iscrizioni. Qualora già registrato dovrà accedere alla propria area riservata e cliccare sul tasto iscrizioni-moduli d’iscrizione e scegliere “Ristorazione scolastica a.s. 2021-22″ seguendo la procedura”. Ovviamente nell’erogazione del servizio si terrà conto delle normative anti-covid in vigore.

(foto: una mensa scolastica)

