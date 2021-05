SOLARO – In occasione del momento di cura del verde del Parco Vita in programma per oggi, sabato 29 maggio, l’Amministrazione Comunale lancia una nuova iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sull’importanza ed il valore delle api per la natura, con la volontà di creare un corridoio ecologico a Solaro con la collaborazione di tutta i solaresi.

L’assessorato alle Politiche Agricole aveva celebrato la Giornata mondiale delle Api lo scorso 20 maggio e, per dar seguito all’impegno in salvaguardia di questi insetti fondamentali per l’ambiente, nella giornata di sabato ha organizzato la messa a dimora nell’area del chiosco di zinnie e girasoli donati al Comune dall’Istituto Castiglioni di Limbiate, sostenendo l’intenzione di avviare la realizzazione di un corridoio ecologico per gli insetti.

L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa accoglie una proposta degli alunni della Quinta C e Quinta D del plesso Maria Mascherpa dell’Istituto Comprensivo Regina Elena e delle maestre Mirella e Simona.

I bambini hanno realizzato un bellissimo progetto scolastico piantando dei semi dai quali sono nate delle piantine che possano essere nutrimento per le api, riconoscendo il loro valore per le colture attraverso l’impollinazione e per i prodotti che contribuiscono alla salute di tutti.

I ragazzi hanno presentato il loro progetto in una lettera indirizzata al sindaco Nilde Moretti che volentieri ha risposto e accolto l’idea di sensibilizzare la popolazione su un tema importante per l’ambiente.

Nell’ottica di questo progetto, l’Amministrazione vuole coinvolgere la cittadinanza in un’iniziativa semplice da realizzare ma non per questo meno importante: viene chiesto ai solaresi di esporre fiori e piantine, per aiutare le api a proliferare salvaguardando il loro futuro e quello di tantissime colture legate all’impollinazione degli insetti.

Chiunque vorrà poi potrà inviare la foto del proprio giardino, balcone o davanzale alla pagina Facebook del Comune di Solaro oppure via mail all’indirizzo [email protected] Tutte le immagini saranno raccolte in un album che verrà pubblicato sui social istituzionali.

“Mi sono complimentata e ho ringraziato i bambini delle due classi quinte che con le loro maestre hanno avanzato quest’interessante proposta – spiega il sindaco Nilde Moretti – da tempo il nostro assessore alla Politiche Agricole si stava muovendo per l’organizzazione di incontri a tema al Parco Vita e abbiamo pensato di sostenere quest’idea che riteniamo importante al punto di proporla anche ai solaresi. Sarà bello vedere Solaro colorata dai petali dei fiori e aiutare così l’ambiente in un’opera di salvaguardia nella quale crediamo profondamente”

“Sono esattamente queste le iniziative che intendiamo proporre e sostenere per aiutare l’ambiente a rifiorire – conclude Christian Talpo, assessore alle Politiche Agricole – abbiamo voluto dare l’esempio posizionando zinnie e girasoli, ma come Amministrazione chiediamo la collaborazione della cittadinanza per arrivare un giorno ad avere un nostro piccolo corridoio ecologico solarese. L’appuntamento per tutti sarà per l’estate, quando organizzeremo incontri al Parco Vita con esperti del settore dell’apicoltura