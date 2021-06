SARONNO – “Alla moglie di Paolo Bocedi, a Paolo ed alla sua famiglia, e a tutti coloro che si trovano vittime o testimoni di episodi di degrado in ambito ferroviario va il nostro sostegno”. Inizia così una nota del Comitato viaggiatori Trenord nodo di Saronno, dopo l’aggressione verbale subita dalla moglie di Paolo Bocedi saronnese e presidente dell’associazione antiracket Sos Italia libera, allo scalo di “Saronno centro” di piazza Cadorna da parte di un esagitato.

Proseguono dal comitato: “Purtroppo l’assenza di autorità pubblica in ambito ferroviario nella nostra regione costituisce la normalità delle cose, come se si trattasse di un altro pianeta. Un costo ritenuto forse superfluo dallo Stato e dagli altri soggetti a vario titolo responsabili per questi servizi. Va detto anche che la presenza così diffusa di soggetti disagiati, per sfortuna o per colpa, fa pensare a strategie di formazione e re-inserimento sociale anch’esse pesantemente sottodimensionate”.