SARONNO – Esce di casa per andare dal parrucchiere, viene rapinato da un gruppetto di bulli: a Saronno in questi giorni si parla molto di sicurezza, dopo la tentata rapina avvenuta ieri in corso Italia e l’aggressione verbale subita dalla moglie del presidente dell’associazione antiracket alla stazione ferroviaria centrale, e fra le varie testimonianze sul web giunge anche quella di una saronnese che riferisce della brutta avvenuta patita nel pomeriggio dell’altro giorno sempre in zona centro da un giovane parente.

Il ragazzo, uscito di casa per recarsi dal parrucchiere, è stato avvicinato da un grupetto di una mezza dozzina di giovani, è stato aggredito, strattonato ed anche preso per il collo. Il tutto per costringerlo a consegnare del denaro: avute 50 euro gli aggressori se ne sono immediatamente andati facendo perdere le tracce.

Nelle ultime settimane episodi di questo genere si erano verificati in zona stazione, e c’erano anche stati degli arresti.

(foto archivio)

17062021