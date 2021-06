SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / LIMBIATE – Malore ieri sera alle 21.30 alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia ed una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio si è preso cura di un quarantenne, che comunque si è ben presto ripreso. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Incidente stradale la scorsa notte a Limbiate: un ragazzo di 32 anni è rimasto contuso quando la sua auto è uscita di strada in corso Como; sul posto una ambulanza ed anche una pattuglia dei carabinieri.

Per una caduta accidentale in corso della Vittoria a Caronno Pertusella ieri alle 8.30 una donna di 41 anni è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata, non ha riportato comunque gravi lesioni.

(foto: ambulanza alla stazione centrale di Trenord in piazza Cadorna di Saronno)

24062021