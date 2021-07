SARONNO – Nuova dura denuncia di Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera sul problema degrado a Saronno.

Nelle ultime ore Bocedi ha condiviso il video girato domenica in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto davanti al monumento ai Caduti a pochi passi dal Santuario.

Duro e senza perifrasi il commento del saronnese: “Certo che davanti al monumento dei caduti vicino al Santuario… un extracomunitario ubriaco che vomita sopra le bottiglie birra frantumate non è un belvedere”.

Recentemente Bocedi aveva affrontato il tema della sicurezza in città in seguito all’aggressione di cui era stata vittima sua moglie nello scalo ferroviario di piazza Cadorna. Non solo il presidente di Sos Italia Libera aveva anche espresso l’auspicio che alla polizia locale fossero dati in dotazione i taser.