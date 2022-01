x x

SARONNO – E’ la domanda dello speaker di Radiorizzonti Agostino Masini a rompere il silenzio dell’Amministrazione comunale sull’arrivo del nuovo componente della giunta civica.

Il sindaco Augusto Airoldi a latere dell’appuntamento dei dati dedicati al Covid spiega la situazione della giunta dopo il ritiro delle deleghe a Lavori Pubblici, Decoro e Innovazione all’ex assessore Novella Ciceroni.

“Si tratta di una delega cruciale e la nomina del nuovo assessore avverrà in tempo brevi ma senza fretta. Le cose fatte in fretta spesso non hanno i risultati che ci si aspetta. Non sarà una casa immediata diciamo nel giro di alcuni giorni”.

Immediato il riferimento dello speaker all’elezione del presidente della Repubblica che inizia oggi: “In entrambi in casi mi sento dire meglio un giorno in più ma avere la persona giusta che nel caso del presidente della Repubblica – spiega Airoldi – speriamo sia qualcuno con lo stile e le qualità di Sergio Mattarella”.

Tornando alla nomina Airoldi conclude: “Ho una rosa di nomi tra cui sceglierò il nuovo membro della Giunta che dovrà essere una donna“.

