Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (11 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Un percorso iniziato per gioco per poi diventare passione e infine professione. Ginnasta e ad oggi allenatore alla palestra M.Corrias di Saronno. Ritratto durante un esercizio alla sbarra.

La Dott.ssa Sciascera è direttrice del reparto di medicina interna di Saronno, ed è stata una figura centrale nella gestione della pandemia all’interno dell’ospedale di Saronno.

Ideatore di “Piero da Saronno”: divulga gli eventi di Saronno e valorizza le persone che collaborano alla realizzazione di questi eventi. Mi piace questo suo progetto e lo conosco personalmente.

Nei meandri del suo laboratorio si incontrano calchi di attori, mostri e animali. L’unico sorridente è il volto di Andrea Leanza, Prosthetic Make Up Artist, vincitore del David di Donatello.

Direttrice del Museo della Ceramica G. Gianetti, Mara coinvolge cittadini del territorio grazie a numerose mostre ed eventi, ed organizza svariati laboratori con l’argilla per bambini di ogni età.

QUI TROVATE TUTTE LE FOTO DEL CONCORSO PUBBLICATE SU ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS