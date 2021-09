MONZA – Trasferta a Monza questa mattina dei lavoratori della Gianetti ruote, per un presidio di sensibilizzazione davanti agli uffici della Prefettura, con i rappresentanti sindacali. E’ la prima delle due manifestazioni pubbliche promosse nell’ambito delle iniziative per tenere “alta l’attenzione” sulla vicenda della storica azienda saronnese. “Il tempo sta scadendo serve uno sforzo straordinario del Governo per risolvere questa vertenza. Lottiamo contro l’arroganza del Fondo Quantum che impedisce anche un nuovo sbocco industriale del sito” ricordano dalla Fiom Cgil.

Si replica domani alle 9 davanti alla sede di Regione Lombardia a Milano.

Come ricorda Occhiuto, “la sottosegretaria ha ribadito l’impegno del Governo su questa complicata vertenza. I prossimi giorni saranno decisivi.