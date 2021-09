SARONNO – “L’assessore Mazzoldi, come già spiegato, ha dovuto lasciare il suo incarico per sopraggiunti impegni lavorativi. Per tanto quello di cui stiamo parlando non è una crisi dovuta a motivi politici, anzi proprio non c’è nessun tipo di crisi, ma semplicemente la necessaria sostituzione di una persona che ha ben ricoperto un ruolo importante, nella Giunta del nostro Comune”.

Stamattina la nota del capogruppo della Lega Raffaele Fagioli che parlava di un sindaco che vacilla e poi quella della civica di maggioranza “Con Saronno” che escludeva rimpasti. E’ la nota con cui il Pd torna a parlare delle dimissione dell’assessore Giulia Mazzoldi la cui sostituzione sta tenendo banco nel mondo politico saronnese.che parlava di un sindaco che vacilla e poi quella della

“Le ricostruzioni fantasiose restano tali, come nello stesso ambito vanno relegati i manuali Cencelli, le suddivisioni di poltrone e altre funambolerie.

L’unico nostro attuale impegno è trovare una soluzione rapida e in sintonia con il nostro Sindaco, cosa che ovviamente in piena serenità stiamo già facendo”.