SARONNO – Da stamane il cantiere per il recupero dell’area dismessa dell’ex Cantoni ha superato la strada, ovvero via Miola. Mentre le opere all’ex Cantoni 2, l’area più piccola dove sta sorgendo un supermercato, sono ormai a buon punto, questa mattina i lavori sono iniziati anche dall’altra parte della strada all’angolo fra via Miola e via Don Mazzolari dove la ruspa ha demolito una consistente parte della recinzione, “svelando” – per la prima volta da decenni – la vista di quel che c’è oltre, ovvero la serie di capannoni dismessi dell’allora fabbrica tessile, definitivamente chiusa negoli anni ottanta.

In programma – tramite l’accordo fra Comune ed i proprietari, privati, dell’area – la realizzazione di un nuovo “quartiere cittadino” con edilizia residenziale, uffici, negozi ed anche centri culturali, per anziani e giovanili. Ci sarà anche un ampio parco pubblico. In tutto si tratta di 77 mila metri quadrati nella porzione principale dell’area ai quali si aggiugono i 15 mila e 700 della Cantoni 2.

(foto: il cantiere ex Cantoni oggi)

05102021