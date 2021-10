x

SARONNO – Giochi in dono ai bimbi che frequentano il parco di via Filippo Reina. E’ la spiegazione che hanno trovato i residenti per la presenza nelle ultime settimane di giocattoli sulle panchine dell’area verde alle spalle del Municipio.

Difficile pensare che sia la dimenticanza di qualche piccolo frequentatore perchè succede piuttosto spesso e in modo sistemato e così i residenti pensano che si tratti di una sorta di evoluzione della famosa tradizione del “caffè pagato” ai bar di Napoli.

Nelle ultime settimane, complice il parco che rimane sempre aperto (il cancello divelto da un’auto non è stato stato sostituito dall’amministrazione comunale) alcuni residenti hanno segnato la presenza sulla panchina all’ingresso dell’area verde di alcuni giochi. I residenti hanno detto di aver notato la loro presenza al mattino quindi il sospetto è che vengano posizionati nottetempo circostanza che rende ancor più difficile credere che sia opera di qualche bimbo.

Nella mattina o nel pomeriggio quando arrivano i piccoli dell’asilo o delle elementari ci giocano e talvolta li portano a casa. “Un grazie a chi regala un sorriso – spiega un residente che ha notato la vicenda – ai bambini che frequentano il “parco” di via Filippo Reina”.