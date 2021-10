x

SARONNO – “La Giunta di Regione Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 58,9 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria di Ferrovienord, prevedendo in particolare investimenti sul nodo di Seveso. Questo intervento, per il quale ringraziamo tutto l’esecutivo regionale e in particolare l’assessore Claudia Maria Terzi, rappresenta una vera e propria svolta epocale per Seveso. Ora, attraverso la sinergia tra Regione e la nuova amministrazione comunale, guidata dal neo sindaco Alessia Borroni, si prospetta un futuro concreto e positivo per la città. Quando le istituzioni sanno dialogare e lavorare tra diversi livelli, si riescono a portare avanti risultati concreti per i cittadini”. Così Andrea Monti, Consigliere regionale della Lega, che commenta positivamente la delibera di Giunta regionale che stanzia i fondi per il potenziamento del sistema ferroviario brianzolo.

“Il finanziamento, andando nei dettagli, prevede 38,6 milioni di euro per la realizzazione del raddoppio delle linee Seveso-Meda e Seveso-Camnago, oltre che per l’eliminazione dei passaggi a livello di via Manzoni e via Montello a Seveso. Quindi, 13,73 milioni di euro per riqualificare e potenziare la stazione di Seveso. Infine, 6,6 milioni di euro per realizzare il posto di movimento alla stazione di Seveso Baruccana sulla linea Saronno-Seregno” sottolinea Monti.

“L’intervento nel suo complesso porterà grandi benefici non solo alla città di Seveso, ma a tutto il comparto nel suo complesso – conclude il Consigliere regionale leghista – questo a dimostrazione che Regione Lombardia è sempre attenta al miglioramento del trasporto ferroviario, la cui qualità continua ad essere garantita, in Lombardia, quasi esclusivamente grazie agli interventi portati avanti a livello regionale”.

27102021