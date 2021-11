x

COGLIATE – Nei giorni scorsi a Cogliate è stata protagonista, con il sindaco Andrea Basilico, della cerimonia per la consegna dei premi Beato Talamoni 2021. Il cogliatese Giovanni Ferrario ha ricevuto l’importante onorificenza e contestualmente è stata fatta una speciale menzione al Gruppo volontari Cogliate. Un’emozionante mattinata che si è conclusa con l’intitolazione della nuova palestra di Desio a Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo, rimasto ucciso in una sparatoria ed a sua volta insignitivo del riconoscimento alla memoria. Nativo di Saronno ed originario di Limbiate, Attanasio era molto attivo anche nel campo del sociale e della beneficienza.

Per quanto riguarda il cogliatese Ferrario, è un artista contemporaneo molto noto nella zona e non solo: nei suoi lavori scultura, pittura fotografia ed immagini in digitale consentono di percorrere una continua ricerca ed analisi. E’ stato premiato perchè rappresenta la “Brianza della creatività e del talento”.

(foto: un momento della manifestazione)

