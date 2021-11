x

SARONNO – Alla presenza della Giunta al completo il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Franco Casali hanno presentato il programma di incontri con la città dal titolo “Noi Partecipiamo” di cui in questi giorni hanno già parlato il primocittadino, [email protected] e Obiettivo Saronno.

Nella conferenza stampa Casali, anche alla luce della sua delega alla Partecipazione, ha sottolineato come la vera novità sia la sistematicità con cui saranno fatti gli incontri che saranno ripetuti ogni anno “con alcuni momenti per i quartieri e una serie di incontri specifici su temi come la mobilità e l’urbanistica”.

“Non siamo partiti prima perchè il covid non permetteva fare incontri – ha rimarcato Casali – fare un incontro di questo tipo da remoto è improponibile sia dal punto di vista umano sia per l’efficacia. Inoltre è bello vedersi in presenza. Speriamo che i picchi di contagi non vengano a disturbare e speriamo che i cittadini che parteciperanno arrivino con una visione non sia intesa solo come il segnalare il problema (buca o pianta da potare) ma con un’idea del quartiere e della città”.

Ogni incontro sarà diviso in due momenti: il primo in cui l’Amministrazione racconterà quello che ha fatto in questi ultimi dodici mesi (con un’introduzione del sindaco e interventi dei singoli assessori che comprenderanno anche i lavori futuri a partire del 2022). Terminata questa fase ci sarà quella di ascolto dei cittadini.

Ma cosa si aspetta l’Amministrazione dai saronnesi che parteciperanno? “Ci aspettiamo confronto su quello che è stato fatto sulla città e sullo sviluppo futuro conclude Casali”.

Gli incontri non saranno trasmessi online “per stimolare la presenza dei cittadini” e nei prossimi giorni saranno stimolate le domande dei cittadini sulle pagine social del Comune.