x

x

SARONNO – “Siamo sicuri che non si siano preparando ad entrare nel nuovo stabile della Cascina Paiosa?” E’ quello che si chiedono i tanti frequentatori del parco che negli ultimi giorni hanno notato dei segnali preoccupanti.

La struttura è pronta ormai da diversi anni ma ancora non ci sono notizie della sua attivazione ne di chi si occuparà della gestione di questo spazio che vuole essere una sorta di porta al parco Lura e che dovrà offrire servizi come un punto di ristoro e uno informativo.

Forse anche perchè lo stabile è vuoto ed inutilizzato da molto tempo hanno colpito le tracce di un passaggio non autorizzato. Al cancello spesso lasciato aperto si è aggiunto un tentativo di effrazione alla porta d’ingresso. “Passo di qui tutti i giorni quando vado a correre – spiega un saronnese – ho subito notato lo spazio tra porta e stipite che prima non c’era e allo stesso modo sono comparsi anche dei segni sul muro dello stipite che essendo lo stabile vuoto non si capisce come siano stati fatti”.

L’interno dell’edificio è vuoto e questo aspetto fa pensare che il tentativo di effrazione possa essere una brava o il blitz di qualcuno interessato a curiosare.

04112021