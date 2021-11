x

SARONNO – Non si accontentano dei tour del primo cittadino per incontrati i commerciati e neanche i “no” del presidente del consiglio comunali li hanno fermati. I 3 capigruppo di centrodestra, Raffaele Fagioli, Gianpietro Guaglianone e Agostino De Marco hanno deciso di tornare alla carica affinchè il consiglio comunale affronti il tema del commercio.

In una nota congiunta i gruppi consiliari Lega Lombarda, Fratelli d’Italia e Forza Italia annunciano di aver depositato al protocollo la richiesta di convocazione di un consiglio comunale per trattare la mozione sul Commercio che il presidente Gilli aveva respinto. Il testo della mozione è stato rivisto nella sua parte deliberativa onde evitare che ci possano essere ulteriori appigli per dichiararla inammissibile.

I gruppi consiliari hanno deciso di chiedere la convocazione consiglio comunale ai sensi del tuel articolo 39 comma 2 e del regolamento del consiglio comunale ove è previsto che il presidente consiglio comunale debba convocare e svolgere entro 20 giorni dalla richiesta un consiglio comunale se sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

