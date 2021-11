x

SARONNO – Si terranno giovedi alle 15 nella chiesa di San Giuseppe confessore al quartiere Matteotti i funerali di Umberto Mariani ex militare dell’Arma e storico presente del consiglio comunale. Il rosario sarà celebrato mercoledì sera alle 20,30 sempre alla chiesa San Giuseppe quartiete Matteotti. La salma si trova alla casa funeraria Ferrario via Manzoni Gerenzano.

La figura di Mariani e il lutto per la città è stato ricordato in apertura del consiglio comunale di ieri dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che ha ricordato anche la recentemente scomparsa di Benedetto Scaglione, di Paolo Strano e di Sergio Giacometti.

Mariani era un volto noto della politica saronnese non solo per gli anni in cui era stato protagonista, era stato candidato con Alleanza nazionale ma anche per l’attenzione che continuava a dedicare a questo mondo, sempre pronto a commentare quando lo si incontrava in piazza.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dai saronnesi