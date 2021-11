x

x

SARONNO – Durante l’intervista di Angelo Volpi al sindaco Augusto Airoldi su Radiorizzonti il primo cittadino ha espresso un forte no alla manifestazione no green pass in programma la prossima settimana.

“Al momento in città non ci sono state particolari contestazioni no vax o no green pass – ha esordito Airoldi rispondendo ad una domanda diretta del conduttore nell’ampia parte della trasmissione dedicata al covid – è prevista ahimè una manifestazione sabato 13 novembre. Il sindaco non può che dissociarsi da questo tipo di manifestazione”.

Airoldi parte chiarendo la propria posizione in merito alle proteste no vax: “Mi sembra che la scienza sia unanime sull’indispensabilità del vaccino per venir fuori da questa situazione. Se oggi abbiamo una cinquantina di positivi a Saronno invece dei mille dell’anno scorso lo si deve alla vaccinazione. Essere contrari alla vaccinazione mi sembra veramente follia”.

Passa quindi a parlare delle posizione “no green pass” che sono quella a cui è ispirato il presidio organizzato dagli anarchici del Collettivo Adespota in programma sabato: “Mi pare anche pretestuoso essere contro il green pass perchè altro non è che la certificazione che tu sei stato vaccinato e quindi non costituisci un rischio per le persone che ti stanno attorno e per te stesso”.

Nella chiosa il sindaco non lascia dubbi: “Io mi dissocio anzi condanno ogni manifestazione di tipo no green pass”.