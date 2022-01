SARONNO – Il Comune chiarisce le motivazioni che hanno spinto a tagliare uno degli alberi presenti in corso Italia, nei pressi dell’incrocio con via Carcano; iniziativa che ha fatto storcere il naso ai Verdi.

Questa la nota dell’Amministrazione civica saronnese.

I cittadini ricorderanno che purtroppo lo scorso anno in due occasioni dei criminali diedero fuoco a dei rifiuti temporaneamente stoccati per il ritiro giornaliero in aderenza ad un bagolaro situato a fine corso Italia, nei pressi della chiesa di San Francesco. La pianta aveva resistito, anche se danneggiata, al primo incendio, ma purtroppo il secondo atto vandalico ne ha compromesso la capacità vegetativa con danni fisiologici non più recuperabili in ordine al mantenimento di una struttura staticamente accettabile. Come da relazione agronomica, si è dovuto pertanto procedere a malincuore all’abbattimento della grande pianta che verrà sostituita non appena possibile.

(foto: in corso Italia il taglio di una pianta sta facendo discutere)

