x

x

SARONNO – Si terrà stasera il quarto appuntamento del ciclo d’incontri voluti dall’Amministrazione comunale per fare della partecipazione “la cifra di questa maggioranza che terrà vivo l’appuntamento per tutto il mandato in tutto il quartiere”. Questa settimana tocca al quartiere Santuario con l’evendo alle 20,45 in Sala Nevera a Casa Morandi in viale Santuario 2. Dopo il calo di presenze della scorsa settimana sarà interessante ve

Qui la diretta de ilSaronno

Protagonisti saranno i cittadini del quartiere Santuario, che incontreranno il sindaco Augusto Airoldi e la Giunta civica per chiacchierare con loro delle esigenze, dei progetti e del futuro del quartiere, così come avvenuto le scorse settimane alla Regina Pacis e alla Cassina Ferrara a al quartiere Prealpi.

L’appuntamento è alle 20.45 per entrare è necessario essere muniti di green pass e sottoporsi alla misurazione della temperatura.

Per anticipare le domande è possibile usare lo spazio per i commenti sulla pagina Facebook del Comune” rilevano dall’Amministrazione comunale.