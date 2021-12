x

SARONNO – “Un libro che salva il dialetto, ricordi e storie che rischiano di sparire. Lo fa regalando un sorriso e raccogliendo fondi per la chiesetta e la festa di Sant’Antonio”. Così ieri sera don Alberto Corti ha presentato “I ball da stalla” libro pubblicato dal Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn.

Si tratta come recita la copertina de “Il novellino saronnese” racconti popolari a veglia raccolti da Vittorio Pini. Il testo è realizzato a cura di Malù Pini con illustrazioni di Ivano Ceriani.

Ad aprire la serata Paolo Legnani che ha ricordato che il libro sarà in vendita domenica 12 dicembre dalle 14,30 durante l’evento alla chiesetta di Sant’Antonio sabato 18 e domenica 19 in piazza Libertà.

Don Alberto Corti vicario della chiesa della Sacra Famiglia (quartiere Prealpi) presidente del Comitato “Gruppo storico Sant’antoni da Saronn” ha spiegato i tre motivi per cui comprare il libro: “Per salvare il nostro dialetto, una nostra tipicità che sta scomparendo, per godersi un sorriso e per aiutare la chiesetta che ha bisogno di manutezione e di un aiuto per i costi necessari per preparare la festa”

Ferruccio Temporiti vice presidente nazionale della Società di Mutuo Soccorso ha tratteggiato la figura di Vittorio Pini “ricercatore e affabulatore apprezzato e amato per la capacità di raccontare e raccogliere le storie cittadine”. Malù Pini ha proseguito ricordando che le storie del libro sono vecchie di 150 anni: “Mio papà le aveva raccolte non per far ridere ma per preservarle nel tempo”.

E’ stato l’illustratore Ceriani a riassumere il valore del progetto “che salvaguardia una memoria collettiva con leggerezza e godibilità”.

Presenti il sindaco Augusto Airoldi, la vice Laura Succi e il consigliere comunale Mattia Cattaneo oltre a tanti cittadini che hanno partecipato nel pieno rispetto della norme anticovid.

