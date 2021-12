x

SARONNO – La notizia più letta ieri su ilSaronno è stato l’annuncio dell’Amministrazione comunale di aver perso i fondi, 4 milioni di euro, per la riqualificazione della scuola elementare Rodari. Tante però le domande che sono rimaste in sospeso e le richieste dei cittadini. Ecco alcune informazioni

LA SCUOLA

La Rodari è la scuola elementare del quartiere Prealpi. Fa parte dell’istituto Ignoto Militi e ha sede in via Toti. E’ stata costruita negli anni Sessanta ed era destinata ad essere utilizzata per pochi anni mentre poi è diventata la scuola del quartiere. Negli ultimi anni i problemi di una struttura decisamente datata e non adatta alle nuove esigenze sono stati numerosissimi. Infiltrazioni d’acqua dal soffitto in caso di pioggia, crollo di pannelli, incursioni notturni e topi per quanto riguarda il plesso scolastico e cattive condizioni dei bagni, serramenti da cambiare per quanto riguarda la palestra recentemente al centro di una presa di posizione degli sportivi che la utilizzano.

IL PROGETTO ORIGINALE

Anche per questo la precedente Amministrazione con l’assessore Dario Lonardoni e il sindaco Alessandro Fagioli aveva partecipato e vinto un bando, nel 2018, con un progetto da 5 milioni di euro (4 finanziati dal Ministero e 1 dal Comune) che prevedeva la realizzazione di un nuovo plesso scolastico con il mantenimento della palestra da riqualificare in seconda battuta.

IL NUOVO PROGETTO

E’ all’albo pretorio la delibera con cui l’Amministrazione comunale presenta il nuovo progetto di fattibilità che prevede un investimento di oltre 8,5 milioni di euro. Tre gli interventi da realizzare in lotti diversi il plesso scolastico dal costo di 6,6 milioni, la nuova palestra 1,2 milioni di euro e il parco inclusivo da 626 mila euro. Nel piano la nuova opera dovrebbe essere pronta per la fine 2024.

IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI

Il bando del Miur prevedeva l’obbligo di aggiudicare i lavori entro e non oltre il 5 novembre 2021. Così non è stato. Il Comune ha presentato una richiesta di proroga lo scorso 17 novembre ma dopo pochi giorni è arrivata la risposta dal Ministero che negava la proroga.

LE CAUSE

Una nota del Comune, spiega: “L’emergenza epidemiologica ha determinato rincari record dei materiali nel settore delle costruzioni: le nuove forniture, più costose per qualche tipologia anche del 40-50%, hanno fatto salire il costo di realizzazione della scuola e, allo stesso tempo, le nuove normative in materia di ampiezza degli spazi, come aule e laboratori per rispettare i distanziamenti, ci hanno costretto ad una revisione del progetto nella sua totalità. Il progetto rivisto, che a questo punto ha ricompreso anche la possibilità di costruire una nuova palestra accanto alla scuola, ha richiesto un allungamento dei tempi, rendendo così impossibile il rispetto dei termini fissati dal Miur per la conclusione dell’iter burocratico previsto dal bando 2018″.

COSA SUCCEDE ADESSO

Saronno, come altri comuni che non sono riusciti a rispettare i tempi, si è rivolta al Ministero dell’Istruzione e per conoscenza a Regione Lombardia, ad Anci e ad Anci Lombardia. In attesa della risposta dal Ministero comunque l’Amministrazione è “già al lavoro per cercare possibili finanziamenti alternativi, ovvero altri bandi o altre opportunità legate a piani di rilancio, perché l’edificio scolastico è troppo importante per noi e la nuova scuola Rodari si farà”.

