GERENZANO – La carenza di personale al comando di Gerenzano infiamma il dibattito fra le forze politiche locali. Dopo le critiche di Fratelli d’Italia la replica del vicesindaco Pierangelo Borghi, esponente della civica di maggioranza, Insieme e libertà per Gerenzano.

Il 7 dicembre ultimo scorso abbiamo già risposto al rappresentante di Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza. Con la nostra risposta, pubblicata sulla nostra pagina Facebook ed inviata alla stampa, abbiamo fatto alcune domande su come Fratelli d’Italia intende, concretamente, risolvere i problemi della sicurezza a partire dalla mancanza di organico. Come era facile immaginare: nessuna risposta. Per contro, oggi, leggiamo un ennesimo post che non risparmia critiche all’operato di questa amministrazione in tema di sicurezza con anche un riferimento al piano assunzionale 2022-2024. Si critica il piano che prevede l’assunzione di figure nel settore tecnico, ragioneria e segreteria e nessuna all’ufficio di polizia locale.

E’ proprio la conferma che il rappresentante di Fratelli d’Italia è distratto. Se avesse approfondito meglio avrebbe potuto verificare che le assunzioni sono solo sostituzioni di organico che è andato in pensione o si è trasferito in un altro ente o che da tempo mancante in uno specifico settore. Solo per conferma ricordiamo che attualmente l’Ufficio di Igiene ambientale è gestito da un “volontario”. Ma a cosa serve informarsi? Meglio far passare l’amministrazione, che continua a definire di “minoranza” come incapace. Sperando nella sua capacità rimaniamo in attesa delle risposte alle domande che un mese fa gli abbiamo rivolto. E’ ovvio che il silenzio, almeno quello finora registrato, è prova dell’inutilità della polemica che, strumentalmente, si vuole generare ad ogni occasione. Gli atti di vandalismo segnalati nel periodo natalizio sono stati numerosi ma non ci risulta che esponenti delle diverse opposizioni abbiano polemizzato sui fatti: ogni atto di vandalismo e di teppismo va condannato senza ma e senza se! Non è la sicurezza scadente ma l’educazione delle nuove generazioni. Di certo non è l’atteggiamento del responsabile di Fratelli d’Italia che potrà aiutare la nostra comunità a crescere e migliorare.

L’assessore alla polizia locale

Pierangelo Borghi

06012022