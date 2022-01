x x

SARONNO – Difficile pensare che questa settimana possa non essere quella buona per la risoluzione del problema Giunta. In un momento cruciale come quello attuale sul fronte della gestione dei fondi del Pnrr, dei cantieri da impostare per la stagione estiva e degli interventi di manutezione nelle scuole, senza dimenticare il delicatissimo capitolo della riqualificazione della scuola Rodari la coalizione saronnese non può continuare a non indicare il nuovo delegato ai Lavori Pubblici.

Tutto è iniziato giovedì 13 gennaio quando con una nota il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato il ritiro, per motivi di metodo e merito, delle deleghe ai Lavori Pubblici, Decoro urbano e Innovazione all’assessore di Obiettivo Saronno, Novella Ciceroni.

Sono seguiti giorni caldi con il ritiro dei viola dalla maggioranza, accuse e repliche sulla vicenda Rodari indicata dal Pd cittadino come la vera motivazione dietro all’allontanamento dell’assessore.

Come detto il risultato è che l’assessorato ai Lavori Pubblici attende un delegato. Dal punto di vista normativo il prossimo ingresso in Giunta dovrà essere una donna (a settembre Giulia Mazzoldi era stata sostituita con Mimmo D’Amato) ma si parla anche di conferire la delega all’assessore Franco Casali già su diverse partite per effetto del suo impegno sul fronte della mobilità. Altre soluzioni che sarebbe funzionali è anche quella dell’ingresso di una donna (possibilmente con competenze specifiche o con di amministrazione) magari in quota Con Saronno visto che con i nuovi equilibri il voto della civica in consiglio comunale è diventato determinante. Per il Pd resta il nome Marialuisa Cremonesi anche se dopo D’Amato, Pagani e il neo tesserato Merlotti si tratterebbe del quarto assessore.

Difficile pensare che si possa continuare a non aprire e affrontare il tema nuovo assessore anche se al momento in maggioranza si è più interessati a gestire la situazione in consiglio comunale con il voto per il bilancio previsionale in arrivo. Del resto a breve ci saranno temi caldi come la commissione d’inchiesta sui fondi persi chiesta dal centrodestra che ha registrato la disponibilità di Pd e Obiettivo Saronno.

Di ieri poi la richiesta di una commissione congiunta Lavori Pubblici e Sport per affrontare il campito investimenti negli impianti sportivi coi fondi del Pnrr.

Lo stesso sindaco Augusto Airoldi ha indicato in un video la creazione di una task force di tecnici e assessori per affrontare il tema Pnrr difficile possa partire senza un delegato.

