Meteo: oggi ancora rischio incendi

SARONNO / GROANE – Per la giornata di oggi 11 febbraio è previsto un progressivo rinforzo dei venti settentrionali sui settori alpini e prealpini anche a carattere di foehn, con successivo parziale coinvolgimento della pianura occidentale fino in nottata. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Dicono dal meteo: “Si sottolinea quindi che, per la giornata di oggi e per la mattinata di domani, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale restano tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce. Dal pomeriggio di domani 12 febbraio, in conseguenza della riduzione della ventilazione, è previsto un generale ritorno a condizioni

più umide con conseguente diminuzione del grado di pericolo”.

