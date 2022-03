x x

SARONNO – Tre ciclisti protagonisti di altrettanti incidenti in soli due giorni. E’ successo nella città degli amaretti tra la giornata di venerdì e sabato. Sono i sinistri stati tutti rilevati dalla polizia locale del comando di piazza Repubblica e fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L’ultimo sinistro in ordine di tempo è quello avvenuto sabato mattina alle 7 in via Manzoni. Dove si è verificato l’impatto tra una Volkwagen Polo condotta da un cislaghese di 27 anni e una bicicletta su cui pedalava un 64enne di origine pakistana ma residente a Bologna. Il ciclista è stato sbalzato a terra ma non ha riportato gravi lesioni. Sul posto oltre alla polizia locale che ha rilevato il sinistro è intervenuta un’ambulanza che l’ha portato dopo le prime cure sul posto all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti.

Come detto è il terzo incidente capitato ad un ciclista tra venerdì e sabato. Il primo venerdì pomeriggio quando un 17enne è stato colpito da un auto tra via Cesati e via Marconi e prima ancora in via Novara dove l’impatto è avvenuto tra una bici e una moto.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn