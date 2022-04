x x

SARONNO – Per quanto riguarda i risultati del calcio locale nello scorso fine settimana spicca la vittoria del Fbc Saronno e dell’Amor sportiva nel derby con l’Airoldi Origgio; battuta d’arresto dela Caronnese contro la capolista Novara in serie D.

I risultati in breve – In serie D Novara-Caronnese 3-0. In Eccellenza Club Milano-Ardor Lazzate 4-0, Varesina-Accademia pavese 2-2. In Promozione Olimpia-Fbc Saronno 1-2, Universal Solaro-Gallarate 0-0, Meda-Aurora Cmc Uboldese 3-1. In Prima categoria girone A Bosto-Tradate 2-1 e Pro Azzurra Mozzate-Antoniana 1-0, nel girone B Esperia Lomazzo-Guanzatese 4-1, Menaggio-Salus Turate 4-1, Cantù San Paolo-Rovellasca 1910 1-2; nel girone N Bollatese-Ceriano Laghetto 1-1.

In Seconda categoria girone I Misinto-Virtus Cermenate 0-1, Veniano-Rovellese 1-0 e Gerenzanese-Lambrugo 3-0; nel girone N Samarate-Pro Juventute 2-2 e Beata Giuliana-Cistellum 0-2; nel girone R Pero-Sc United 0-2.

In Terza categoria Amor sportiva-Airoldi Origgio 5-1, Cogliatese-Rescaldinese 3-1, Legnarello-Limbiate 1-2, Oratorio Lainate-Dal Pozzo 2-1.

