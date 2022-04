x x

SARONNO – Polizia locale e ambulanza della Croce Rossa Saronno mobilitata ieri, sabato 9 aprile, per l’incidente avvenuto in via Varese alle 18,15. Poco prima dell’incrocio con via Meucci nei pressi dell’edicola votiva si è verificato l’impatto tra un’auto e una moto. Il conducente della vettura si è subito fermato ed ha dato l’allarme. In suo aiuto si sono fermati anche alcuni automobilisti che stavano transitando dall’arteria poco dopo l’impatto.

In pochi minuti è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico per permettere al personale sanitario di operare in sicurezza. I soccorritori hanno prestato le primo cure all’uomo, un 43enne, per una mezz’ora e quindi l’hanno trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso. E’ arrivato in pronto soccorso in codice verde e le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni.

La polizia locale ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso e a raccogliere le testimonianze sia del centauro sia dell’automobilista.

